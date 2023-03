Amici 22, Umberto Gaudino sbrocca a Mattia Zenzola e lascia la sala prove: ecco cos’è successo (Di giovedì 30 marzo 2023) Durante la scorsa puntata del daytime di Amici 22 di Maria De Filippi si è visto il ballerino professionista di latino americano, Umberto Gaudino, infuriarsi nei confronti di Mattia Zenzola mentre si trovava in sala prove con Benedetta Vari, la quale gli ha fatto notare che il suo atteggiamento era inappropriato una volta che il latinista ha lasciato la sala, visibilmente infastidito da alcuni comportamenti dell’allievo. Ma qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Amici 22, lo sfogo di Umberto Gaudino contro Mattia Zenzola Collegandosi con la sala prove, Umberto Gaudino ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 marzo 2023) Durante la scorsa puntata del daytime di22 di Maria De Filippi si è visto il ballerino professionista di latino americano,, infuriarsi nei confronti dimentre si trovava incon Benedetta Vari, la quale gli ha fatto notare che il suo atteggiamento era inappropriato una volta che il latinista hato la, visibilmente infastidito da alcuni comportamenti dell’allievo. Ma qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso?22, lo sfogo dicontroCollegandosi con la...

