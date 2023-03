Amici 22, tutte le anticipazioni della terza puntata del serale, 1 Aprile (Di giovedì 30 marzo 2023) Siamo pronti per la terza puntata del serale di Amici 22. Il talent show di Canale 5 corre veloce quest’anno e ad ogni appuntamento finora si sono verificate ben due eliminazioni. Gli allievi in questi giorni sono apparsi piuttosto preoccupati per le loro sorti tra guanti di sfida piuttosto complicati e numerose critiche. Cosa sarà successo nella terza puntata del serale di Amici 22, in oda sabato 1 Aprile 2023? Scopriamolo insieme grazie alle anticipazioni di Amici News. Leggi anche: Dove vedere la replica di Amici 22 Gli ospiti della terza puntata del serale di Amici 22 Maria De Filippi ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 30 marzo 2023) Siamo pronti per ladeldi22. Il talent show di Canale 5 corre veloce quest’anno e ad ogni appuntamento finora si sono verificate ben due eliminazioni. Gli allievi in questi giorni sono apparsi piuttosto preoccupati per le loro sorti tra guanti di sfida piuttosto complicati e numerose critiche. Cosa sarà successo nelladeldi22, in oda sabato 12023? Scopriamolo insieme grazie allediNews. Leggi anche: Dove vedere la replica di22 Gli ospitideldi22 Maria De Filippi ...

