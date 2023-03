“Amici” 22, lite tra Umberto e Mattia: “Mancanza di rispetto” (Di giovedì 30 marzo 2023) News Tv. “Amici” 22 lite Umberto Mattia. Ieri pomeriggio è andato in onda un nuovo daytime di “Amici” 22. Il serale è ormai entrato nel vivo con le prime eliminazioni e il gioco diventa sempre più duro. Nella scorsa puntata del daytime c’è stato un litigio tra Umberto Gaudino, professionista del talent show”, e Mattia Zenzola, ballerino della squadra capitanata da Raimondo Todaro e Arisa. (Continua…) Leggi anche: “Amici”, Raimondo Todaro furioso con Mattia Zenzola: il motivo Leggi anche: “Amici 22”, perché Alessandra Celentano indossa la parrucca: tutta la verità “Amici”, lite tra Umberto e Mattia Nel daytime di ieri pomeriggio di ... Leggi su tvzap (Di giovedì 30 marzo 2023) News Tv. “” 22. Ieri pomeriggio è andato in onda un nuovo daytime di “” 22. Il serale è ormai entrato nel vivo con le prime eliminazioni e il gioco diventa sempre più duro. Nella scorsa puntata del daytime c’è stato un litigio traGaudino, professionista del talent show”, eZenzola, ballerino della squadra capitanata da Raimondo Todaro e Arisa. (Continua…) Leggi anche: “”, Raimondo Todaro furioso conZenzola: il motivo Leggi anche: “22”, perché Alessandra Celentano indossa la parrucca: tutta la verità “”,traNel daytime di ieri pomeriggio di ...

