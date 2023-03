Amici 22, ex volto del talent dà i suoi giudizi sugli allievi al serale. Poi svela il nome del coach a cui non vorrebbe mai essere affiancato (Di giovedì 30 marzo 2023) A poche ore dalla messa in onda della terza puntata del serale di Amici 22, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Alla luce di quanto accaduto nelle prime due puntate, che hanno decretato l’eliminazione di Megan Ria, NDG, Piccolo G e Gianmarco Petrelli, un ex volto del programma ha detto la sua sugli allievi. Si tratta di Fabrizio Prolli, ex ballerino professionista di Amici nonché ex compagno di Veronica Peparini e padre dei suoi figli Daniele e Oliva. Il coreografo di Viva Rai 2, in una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, ha detto che il serale di Amici 22 gli sta piacendo, specie per il livello dei ballerini. “E’ tra i più alti degli ultimi anni. Secondo me, i ballerini quest’anno sono più ... Leggi su isaechia (Di giovedì 30 marzo 2023) A poche ore dalla messa in onda della terza puntata deldi22, ilshow di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Alla luce di quanto accaduto nelle prime due puntate, che hanno decretato l’eliminazione di Megan Ria, NDG, Piccolo G e Gianmarco Petrelli, un exdel programma ha detto la sua. Si tratta di Fabrizio Prolli, ex ballerino professionista dinonché ex compagno di Veronica Peparini e padre deifigli Daniele e Oliva. Il coreografo di Viva Rai 2, in una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, ha detto che ildi22 gli sta piacendo, specie per il livello dei ballerini. “E’ tra i più alti degli ultimi anni. Secondo me, i ballerini quest’anno sono più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #Amici22, ex volto del talent dà i suoi giudizi sugli allievi al serale. Poi svela il nome del coach a cui non vorr… - CarlottaTab : @ConteZero75 @MassiDiMario Io non ho amici sfigati, tesoro. Gli sfigati sono quelli che senza nome e senza volto ve… - VPrivaci : RT @EnricoWinterth1: @PLDC09710726 Non chiamatela pandemia Per me e’ la rivelazione.Ho scoperto il vero volto delle persone che era nascost… - Gigio2_0 : RT @EnricoWinterth1: @PLDC09710726 Non chiamatela pandemia Per me e’ la rivelazione.Ho scoperto il vero volto delle persone che era nascost… - COGLITOR : TUTTI DEVONO VEDERE IL VERO VOLTO DI QUESTI DUE 'VERI AMICI' #donnalisi #donnamania #GFvip -