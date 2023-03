Ambiente, Barbaro: "Risolutivo intervento del governo a Malagrotta" (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - “Grazie all'intervento Risolutivo del governo nel Cdm del 7-3-2023, sono stati sbloccati i fondi, 250 milioni di euro, per la messa in sicurezza della discarica di Malagrotta. Entro aprile contiamo di partire con l'inizio delle procedure di gara”. Così il sottosegretario all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica Claudio Barbaro nel corso della visita al sito di Malagrotta a Roma, su delega del ministro Pichetto Fratin, insieme al Commissario Europeo all'Ambiente, agli Oceani e alla Pesca Virginijus Sinkevicius, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il Commissario unico di governo, il Generale Giuseppe Vadalà. "Malagrotta era il principale ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - “Grazie all'delnel Cdm del 7-3-2023, sono stati sbloccati i fondi, 250 milioni di euro, per la messa in sicurezza della discarica di. Entro aprile contiamo di partire con l'inizio delle procedure di gara”. Così il sottosegretario all'e alla Sicurezza Energetica Claudionel corso della visita al sito dia Roma, su delega del ministro Pichetto Fratin, insieme al Commissario Europeo all', agli Oceani e alla Pesca Virginijus Sinkevicius, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il Commissario unico di, il Generale Giuseppe Vadalà. "era il principale ...

