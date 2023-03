Amarcord Napoli, accadde oggi (Di giovedì 30 marzo 2023) Un artista, non solo sul rettangolo verde. oggi, tre giorni prima di Napoli-Milan, è il trentesimo anniversario dalla scomparsa di Paolo Todeschini. Debuttò con la maglia rossonera il 7 gennaio 1940, vestendola per quattro stagioni. Indossò invece per tre campionati la casacca partenopea, dal 1949 al '52. Mediano, con il 'Ciuccio' giocò 94 partite realizzando 14 reti. E' stato anche uno scultore e in Serie A giocò anche con Atalanta, Lazio e Palermo. Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 30 marzo 2023) Un artista, non solo sul rettangolo verde., tre giorni prima di-Milan, è il trentesimo anniversario dalla scomparsa di Paolo Todeschini. Debuttò con la maglia rossonera il 7 gennaio 1940, vestendola per quattro stagioni. Indossò invece per tre campionati la casacca partenopea, dal 1949 al '52. Mediano, con il 'Ciuccio' giocò 94 partite realizzando 14 reti. E' stato anche uno scultore e in Serie A giocò anche con Atalanta, Lazio e Palermo.

