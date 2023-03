Amab e Afab: l’ultima follia Lgbt per cancellare “uomo” e “donna” (Di giovedì 30 marzo 2023) Tolleranza è concedere a ogni altro essere umano tutti i diritti che si reclamano per se stessi. Ecco, certi diritti a me non interessano e forse per questo a volte divento intollerante. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/As-Np-1-17.mp4 Mi dicono che l’ultima novità dal magico mondo Lgbt, il mondo fluido per intenderci, il mondo che continua a sorprenderci, è di cambiare ufficialmente la definizione di maschio e femmina. In futuro, secondo loro, chi nasce con gli attributi dovrà essere definito “Amab” che significa “assegnato maschio alla nascita” e chi invece gli attributi non li avrà dovrà essere chiamata “Afab” “assegnata femmina alla nascita”. Amab e Afab. Siamo a posto. Insomma, il genere è un punto di partenza casuale, poi si vedrà. Non so se chi ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 30 marzo 2023) Tolleranza è concedere a ogni altro essere umano tutti i diritti che si reclamano per se stessi. Ecco, certi diritti a me non interessano e forse per questo a volte divento intollerante. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/As-Np-1-17.mp4 Mi dicono chenovità dal magico mondo, il mondo fluido per intenderci, il mondo che continua a sorprenderci, è di cambiare ufficialmente la definizione di maschio e femmina. In futuro, secondo loro, chi nasce con gli attributi dovrà essere definito “” che significa “assegnato maschio alla nascita” e chi invece gli attributi non li avrà dovrà essere chiamata “” “assegnata femmina alla nascita”.. Siamo a posto. Insomma, il genere è un punto di partenza casuale, poi si vedrà. Non so se chi ...

