Altro che unità nazionale. L'unica soluzione per l'Italia è creare uno stato a due teste (Di giovedì 30 marzo 2023) Io, quando vedo contrapposizioni tipo quelle fra i sindaci arcobaleno e il network degli amici della famiglia, penso sempre a Ciro Menotti. Il quale, ormai quasi due secoli fa, fu il primo a lanciare l'idea strutturata di Italia una, libera e indipendente. Sbagliava, Menotti, benché in buona fede: per rendere maggiore giustizia al carattere nazionale avrebbe dovuto proporre due Italie, libere e indipendenti l'una dall'altra. Siamo del resto la terra di patrizi e plebei, guelfi e ghibellini, fascisti e partigiani, popolo ed élite, filojuventini e antijuventini; nel più profondo animo di tutti gli Italiani alberga un inestinguibile odio nei confronti del popolo rivale, gli altri Italiani. L'unica soluzione è dunque creare uno stato a due ...

