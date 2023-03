Almenno San Bartolomeo | si conclude la Ciclovia del Romanico

(Di giovedì 30 marzo 2023)San. Si concludono i lavori delladelcon l’ultimo lotto che prevede la messa in sicurezza dell’attraversamento ciclopedonale in prossimità della strada provinciale “degli Almenni”, mediante l’allargamento della sede stradale. Durante i lavori potrà eventualmente rendersi necessaria la chiusura temporanea del parcheggio di San Tomè. Con questo ultimo step, si potrà percorrere in bicicletta tutto il Parco dell’Agro deldiSan, un anello lungo circa 3 chilometri. “Nelle prossime settimane – spiega il sindaco diSanAlessandro Frigeni – si procederà altresì all’installazione di un impianto semaforico a chiamata intelligente (che prevede la regolazione dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmoBergamo : #Bergamo Almenno San Salvatore conquista il titolo di “città” - montagne_paesi : Concesso ad Almenno San Salvatore il titolo di Città - Montagne & Paesi - Il prefetto di Bergamo, Giuseppe Forlenza… -

Salvatore diventa "città". Il prefetto di Bergamo, Giuseppe Forlenza , ha consegnato ieri, martedì 28 marzo, nella sede del Palazzo del Governo di via Tasso, al sindaco del Comune, Michele ......che sembrava inarrestabile e hanno collezionato due sconfitte di fila (2 - 1 con il Lemine... I trezzesi hanno superato prima la Cisanese, poi la Forza e Costanza, il Mapello ilPellegrino e ...Ormai è un appuntamento consolidato, una piccola tradizione per gli abitanti diBartolomeo (e non solo) con un obiettivo ben preciso: passare del tempo in compagnia, in mezzo alla natura. Torna anche quest'anno il Pic Nic di Pasquetta, l'iniziativa promossa e ...

Almenno San Salvatore conquista il titolo di “città” Prima Bergamo

La cerimonia. Lo scorso anno la richiesta, il 17 marzo il decreto del presidente della Repubblica Mattarella. Il sindaco Sarchielli: «Riconosciuta la nostra cultura». Dal 17 marzo scorso Almenno San S ...L'analisi dell'ex dirigente dell'Ats, ora medico di base ad Almenno San Salvatore, che sfata la tesi degli ospedali in prima linea: sul territorio la vera guerra ...