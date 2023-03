Almanacco di oggi, 30 marzo: addio alla 'Queen mum', arrivata a 101 anni a colpi di gin (Di giovedì 30 marzo 2023) oggi nasceva, nel 1853, il grande Vincent van Gogh. Nel 1842 moriva la pittrice preferita di Maria Antonietta Leggi su repubblica (Di giovedì 30 marzo 2023)nasceva, nel 1853, il grande Vincent van Gogh. Nel 1842 moriva la pittrice preferita di Maria Antonietta

