Allegri e la Juve giovane e italiana | due pedine nuove pronte per giugno

(Di giovedì 30 marzo 2023) Maxsta diventando sempre più aperto nel lanciare i giovani talenti e persembra che arriveranno altri due campioni. In questa stagione abbiamo ammirato un Massimilianomolto diverso rispetto al passato e decisamente più attento ai giovani. Da Miretti a Fagioli, passando da Barrenenchea, Iling Junior e Soulé i nomi sono diventati molti e sono sempre più importanti. Ecco allora perché anche nel prossimo futuro sembra proseguire la linea verde dei bianconeri che vedono ormai pronti al rientro altri due talenti mandati in prestito per poter maturare. Massimiliano(Fonte: LaPresse)Stiamo parlando in questo caso di Nicolò Rovella e di Andrea Cambiaso, due ragazzi arrivati solo nella scorsa estate e che sono stati mandati a Monza e Bologna per farsi le ossa. Di sicuro sono stati acquistati in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : '#Juventus alla sbarra', cit. Il Giornale. Inizia un periodo in cui la pressione mediatica sarà ancora più elevata… - MarcelloChirico : #Juventus sempre più convinta di assegnare dalla prossima stagione la direzione sportiva a #Massara, che potrebbe l… - Ciocio93 : RT @InterCM16: Ne sto leggendo di tutti i colori. Sembra che per vincere di nuovo lo scudetto serva riprendere esattamente gli stessi gioca… - SirJohnKes : @edoardoforno1 @EdoardoMecca1 Juventino puro. Vero Allegriano puro sangue. Ah giusto per informazione…Allegri non h… - sportli26181512 : Juve, Perin: 'Dopo sentenza ci siamo parlati: trasformato sconforto in energia positiva': Il portiere della Juventu… -

- Calciomercato.itRiuscire a classificarsi tra le prime quattro è fondamentale per la ...Ecco perché a fine stagione qualche cessione è da mettere in campo e c'è un calciatore che stuzzica......di ritrovare anche giocatori motivati. È il caso per esempio di Dusan Vlahovic , arrivato nel ritiro della Serbia con un solo gol su rigore nelle ultime undici partite disputate con lae ...... Mattia Perin ha svelato come la penalizzazione di 15 punti in classifica ha impattato sul morale e sulla stagione della squadra guidata in panchina da Massimiliano. Il secondo portiere ...

Juve, pazza idea Tevez: colpo in arrivo per Allegri Calciomercato.com

Sarebbe una mazzata clamorosa. Per il tecnico Massimiliano Allegri e anche per i suoi uomini. In questo modo, infatti, la Juventus potrebbe definitivamente dire addio all’Europa. Considerando che in ...La sfida con lo Sporting CP può regalare l’accesso alle semifinali di Europa League alla Juventus di Massimiliano Allegri: un traguardo che, fino a qualche settimana fa, pareva insperato. Zinedine ...