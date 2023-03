“Allegri e Conte meglio di Ancelotti” | un simbolo del nostro calcio crea il putiferio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Superscommesse : Tanti #allenatori in cerca di conferma. Sul #calciomercato ora si staglia anche l'ombra di #Conte, esonerato dal… - LBremb11 : @_Grag44_ È successo praticamente a tutti nell'ultimo decennio: Conte, Allegri, Pioli, Mancini. Tra poco anche il… - Gianfranco_juve : @tuttosport Ma dopo aver allenato i cartonati e avergli fatto vincere lo scudetto ancora andate dietro a questo mer… - PaliilaP : @FBiasin #Mourinho resta a Roma #Allegri resta alla Juve #Conte anno sabbatico #Simeone resta all'Atletico Madrid… - PaliilaP : @corradone91 #Mourinho resta a Roma #Allegri resta alla Juve #Conte anno sabbatico #Simeone resta all'Atletico Mad… -

La sensazione è chesi avvii verso un anno sabbatico e, anche in questo senso, sono da ... E poi perché Massimiliano, specie dopo la penalizzazione, sta gestendo per lo meno, secondo la ...Juventus sullo sfondo per la panchina resterebbe il nome di Igor Tudor La Juventus oltre ad Antonioterrebbe sotto d'occhio altri profili per sostituire eventualmente Massimilianoal ...I possibili nomi per un eventuale post: ci sarebbero anchee Tudor La Juventus difficilmente esonererà Massimilianoa giugno avendo il tecnico un contratto con la società ...

Pjanic: "Fagioli già a 17 anni mai banale. Conte lo vedrei ovunque, ma non alla Juve" La Gazzetta dello Sport

La sensazione è che Conte si avvii verso un anno sabbatico e, anche in questo senso, sono da escludere anche le voci di un ritorno all’Inter, in cui non aveva più creduto nel progetto Suning. E poi ...Secondo il giornalista Maurizio Pistocchi, John Elkann vorrebbe far tornare sulla panchina bianconera Antonio Conte, ma dal 2024 ...