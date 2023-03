Allarme skin shaming | l’antidoto è una bellezza senza “filtri”

Leggi su amica

(Di giovedì 30 marzo 2023) L’acne è solo uno dei tanti problemi che causano. Ma non dovrebbe essere così (foto di Shotpot/Pexels) Era il 2015 quando Selena Gomez, immortalata in bikini dai paparazzi, fu pubblicamente criticata per il suo aspetto fisico: all’epoca aveva preso qualche chilo. Come lei tante altre. Lady Gaga, per esempio, lotta contro il bodydall’inizio della sua carriera: le hanno detto e scritto di tutto, per la sua fisicità, per il suo naso… E alla fine ha trasformato il proprio corpo in arte.andare toppo lontano, di critiche ne hanno subite parecchie anche Aurora Ramazzotti e Matilda De Angelis. Il loro “problema”? L’acne! E se, negli anni, gli hater si sono scagliati così duramente contro di loro, figuriamoci con quale facilità possano riuscire ad abbattere l’autostima di una persona comune. Già: ...