(Di giovedì 30 marzo 2023), più precisamenteladel III. È qui che è stata trovata, pochi minuti, un’. Pare, infatti, che in un Audi Q2 nera sia stato trovato un ordigno o, forse, materiale esplosivo. Al momento tutto è in fase di accertamento: sul posto gli agenti di Polizia e gli. L’area è stata transennata per evitare che i residenti si avvicinino: il rischio c’è. Le indagini, mentre scriviamo, sono in corso: bisognerà capire se sia davvero una bomba o se si sia trattato, come si spera, di un falso. su Il Corriere della Città.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MiaomiaoCh : RT @CorriereCitta: Allarme autobomba davanti alla sede del III Municipio di Roma: artificieri in azione (FOTO) - CorriereCitta : Allarme autobomba davanti alla sede del III Municipio di Roma: artificieri in azione (FOTO) -

... come abbiamo raccontato su Tp24, una telefonata anonima ha avvisato della presenza di un'...Carabinieri hanno così informato l'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di procurato...e 2 feriti perÈ di due morti e due feriti il bilancio dell'esplosione di un'... 2023 - 03 - 14 09:19:16 Sirena d'a Kiev È appena risuonata la sirena a per indicare l'...Il 14 gennaio dueguidate da attentatori suicidi sono esplose a un posto di blocco ... Alcune sono riuscite a scappare e hanno dato l', ma la notizia si è diffusa solo dopo quattro ...

Allarme bomba alla stazione di Forlì per una valigetta sospetta ... Corriere Romagna

Venti anni fa i bombardamenti USA su Baghdad davano il via alla seconda guerra del Golfo. Per molti iracheni quel periodo sembra quasi dimenticato - Si muovono tra disillusione e desiderio di formare ...Arriva anche una nota dei Carabinieri su quanto accaduto a Partanna: nella notte di giovedì, come abbiamo raccontato ...