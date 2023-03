Alfredo Cospito | per Corte di Cassazione è pericoloso e non dissociato

(Di giovedì 30 marzo 2023)- il leader del Fai detenuto al carcere duro e in sciopero della fame da mesi -presenta caratteristiche di "evidente pericolosità" e "potrebbe continuare ad essere, in termini autorevoli, per gli accoliti in libertà, se sottoposto a regime ordinario, punto di riferimento e fonte di indicazione delle linee programmatiche criminose e degli obiettivi da colpire". Lo scrive la prima sezione penale della, nella sentenza depositata oggi nella quale spiega perché, il 24 febbraio scorso, ha rigettato il ricorso della difesa contro l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza di Roma, nel dicembre 2022, aveva confermato il regime di 41 bis per l'anarchico.

Alfredo Cospito, in sciopero della fame dallo scorso ottobre contro il 41-bis, non può essere sottoposto a regime ordinario in carcere perché "pericoloso" dato che ancora adesso "propugna la lotta ..."