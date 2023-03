Alfa Romeo - Il remake della 33 Stradale è già sold-out

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 30 marzo 2023) Noi comuni mortali non ne conosciamo neppure il prezzo, né l'aspetto, ché deve ancora essere svelata. Anzi, tecnicamente, non è ancora stata deliberata, manca l'ultimo sì ufficiale a livello di gruppo Stellantis. Eppure, l'intera produzionesupersportivaispirata alla 33, che dovrebbe debuttare dopo l'estate, è già venduta. Prima ancora di vedere la luce. A confermarlo, con tutte le cautele di rito (Se la faremo, sarà già-out prima del reveal), è il ceo del marchio, Jean-Philippe Imparato, in una conversazione esclusiva con Quattroruote, che ha dato origine a un servizio sui piani e le strategie del Biscione pubblicato sul numero di aprile (acquistabile anche in Digital Edition). Un lascito per il futuro. La 33(chiamiamola così in attesa del ...