Alex Di Giorgio ha fatto colpo su un bellissimo uomo: “Quando facciamo un balletto insieme?” (Di giovedì 30 marzo 2023) Valerio Pino è sempre stato un buongustaio e l’ha confermato anche recentemente con un tweet pubblicato sul suo profilo Twitter. Il famoso ballerino (che un anno fa ha parlato della sua situazione complicata) ha commentato un’intervista di Alex Di Giorgio e gli ha fatto diversi complimenti. L’ex professionista di Amici ha anche chiesto al nuotatore di fare ‘un ballo insieme’. “Ma la bellezza, la dolcezza, l’umiltà, la bontà, la bellezza di Alex di Giorgio? Lui è veramente adorabile. Quando facciamo un balletto io e te?” E chissà a che tipo di coreografia ha pensato il nostro Valerio… Ma la bellezza,la dolcezza, l’umiltà, la bontà, la bellezza di @Alex Djdigio e veramente adorabile … Quando ... Leggi su biccy (Di giovedì 30 marzo 2023) Valerio Pino è sempre stato un buongustaio e l’ha confermato anche recentemente con un tweet pubblicato sul suo profilo Twitter. Il famoso ballerino (che un anno fa ha parlato della sua situazione complicata) ha commentato un’intervista diDie gli hadiversi complimenti. L’ex professionista di Amici ha anche chiesto al nuotatore di fare ‘un ballo’. “Ma la bellezza, la dolcezza, l’umiltà, la bontà, la bellezza didi? Lui è veramente adorabile.unio e te?” E chissà a che tipo di coreografia ha pensato il nostro Valerio… Ma la bellezza,la dolcezza, l’umiltà, la bontà, la bellezza di @Djdigio e veramente adorabile …...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYXit : Alex Di Giorgio hot su Instagram, la foto - Ferragosto : Alex Webb & Giorgio De Chirico - Mattiamalizia61 : @vane___96 Con tutto il bene per Alex e Giorgio non sono d'accordo con questa scelta, ci vogliono dirigenti che hanno esperienza - GianNicolaTagl : @Manu6860169736 @Alex_Djdigio Ciao Giorgio.... e la tua anima credo sia molto antica... Nicola - logreco_giorgio : @Maicuntent1986 Ricordo come se fosse ieri, la pagina del gazzetta, con la foto di Galliani con Alex e Menez. -