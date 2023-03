Alessandro Spugna: “Roma, WCL esperienza fantastica” (Di giovedì 30 marzo 2023) Si è spento ai quarti di finale il sogno della Roma Femminile in Women’s Champions League. Nella gara di ritorno, disputata ieri al Camp Nou, la formazione blaugrana si è imposta per 5-1 assicurandosi così il passaggio del turno. Resta per le giallorosse l’ottima esperienza maturata nella competizione a cui partecipavano per la prima volta della loro storia. Così il tecnico Alessandro Spugna ha voluto commentare ed elogiare il cammino delle sue giocatrici, con la consapevolezza che resti ancora l’obiettivo campionato. Alessandro Spugna: “esperienza fantastica, complimenti al Barcellona” AS Roma Femminile (Crediti foto: AS Roma Femminile Twitter)Al termine della gara contro il Barcellona, il tecnico della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Si è spento ai quarti di finale il sogno dellaFemminile in Women’s Champions League. Nella gara di ritorno, disputata ieri al Camp Nou, la formazione blaugrana si è imposta per 5-1 assicurandosi così il passaggio del turno. Resta per le giallorosse l’ottimamaturata nella competizione a cui partecipavano per la prima volta della loro storia. Così il tecnicoha voluto commentare ed elogiare il cammino delle sue giocatrici, con la consapevolezza che resti ancora l’obiettivo campionato.: “, complimenti al Barcellona” ASFemminile (Crediti foto: ASFemminile Twitter)Al termine della gara contro il Barcellona, il tecnico della ...

