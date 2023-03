Al via test per i primi prototipi della nuova Renault 5 elettrica (Di giovedì 30 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – I primi nove prototipi della futura Renault 5 elettrica sono sottoposti a dei test dagli esperti del marchio transalpino nell’ambito del processo di sviluppo e messa a punto del veicolo. Si tratta di muletti dotati di piattaforma, gruppo motopropulsore e batteria tecnicamente in linea con il futuro veicolo di serie. Per quanto riguarda il design, invece, non sono ancora fedeli al futuro modello, in quanto sono presentati con la silhouette di Clio. Ad un occhio esperto non sfuggirà che questi muletti hanno uno sportellino di ricarica. Alternando prove statiche e dinamiche, messa a punto e resistenza, quest’inverno i muletti sono testati in condizioni di scarsa aderenza (ghiaccio, neve) ad Arvidsjaur, nella Lapponia svedese, ma anche in condizioni di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Inovefuturasono sottoposti a deidagli esperti del marchio transalpino nell’ambito del processo di sviluppo e messa a punto del veicolo. Si tratta di muletti dotati di piattaforma, gruppo motopropulsore e batteria tecnicamente in linea con il futuro veicolo di serie. Per quanto riguarda il design, invece, non sono ancora fedeli al futuro modello, in quanto sono presentati con la silhouette di Clio. Ad un occhio esperto non sfuggirà che questi muletti hanno uno sportellino di ricarica. Alternando prove statiche e dinamiche, messa a punto e resistenza, quest’inverno i muletti sonoati in condizioni di scarsa aderenza (ghiaccio, neve) ad Arvidsjaur, nella Lapponia svedese, ma anche in condizioni di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Sicilia, al test antidroga si presenta solo la metà dei consiglieri regionali. L’esito? Rimarrà segreto per la priv… - ninnitarantino : RT @petergomezblog: Sicilia, al test antidroga si presenta solo la metà dei consiglieri regionali. L’esito? Rimarrà segreto per la privacy.… - Arespollo1 : Neus Video ist online. Danke?? AC Test BMW M5 E60 No Hesi Spec (Autodrome Lago Maggiore) - PieroLadisa : Via prove libere, riduzione sempre più drastica dei test, via esultanze dal muretto box.... e forse anche altre cos… - vivereitalia : Al via test per i primi prototipi della nuova Renault 5 elettrica -