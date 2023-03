Al via progetto per usare i droni per il trasporto di medicinali (Di giovedì 30 marzo 2023) Uso dei droni per il trasporto di farmaci e campioni biologici ed anche per la sicurezza. Ha preso il via, nei giorni scorsi, all'ospedale San Raffaele la campagna di dimostrazioni pratiche del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) Uso deiper ildi farmaci e campioni biologici ed anche per la sicurezza. Ha preso il via, nei giorni scorsi, all'ospedale San Raffaele la campagna di dimostrazioni pratiche del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... prinivirg : RT @EdoardoArpaia: Inaugurata la Sezione Mole del COLLEGIO EINAUDI di via delle Rosine. Un progetto da 8,8 milioni per i 5 piani della sede… - FratellidItalia : RT @dansinibaldi: Abbiamo approvato in giunta il Progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo asilo nido comunale che sorgerà in via… - cittaclima : Al via il progetto Life Climax Po per l’adattamento ai cambiamenti climatici del bacino del Po - antonellaa262 : L’associazione culturale La bottega delle parole di San Giorgio a Cremano vince il progetto “Leggimi 0-6” promosso… - EdoardoArpaia : Inaugurata la Sezione Mole del COLLEGIO EINAUDI di via delle Rosine. Un progetto da 8,8 milioni per i 5 piani della… -