Al via domani la Coppa dei Campioni Trofeo Italia Yachts

Prende il via domani, venerdì 31 marzo la 5^ edizione della "Coppa dei Campioni – Trofeo Italia Yachts" la cui organizzazione è stata affidata per quest'anno dal Comitato Ottava Zona della Federazione Italiana Vela alla Lega Navale Italiana Sez. di Trani, presieduta da Luigi Ventura, con il patrocinio di Regione Puglia, Capitaneria di Porto e Comune di Trani, e la collaborazione tecnica in mare del Circolo della Vela Bari. Coppa dei Campioni Trofeo Italia Yachts, condizioni meteomarine Le previsioni meteo sono buone. Si prevede un vento da Ovest – Sud – Ovest con una intensità minore per la prima giornata di regate (venerdì 31), mentre il sabato e la domenica ...

