Al Maxxi di Roma arrivano gli incontri di SYSTEMA

(Adnkronos) – Appena inaugurata a Roma, ospite del Maxxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, "SYSTEMA. Stare insieme", un ciclo di incontri che colloca di nuovo l'uomo al centro dei problemi e dei cambiamenti della società. Tra gli ospiti d'eccezione, Luciano Violante, Presidente della Fondazione Leonardo- Civiltà delle Macchine, e il filosofo ed ex-sindaco di Venezia Massimo Cacciari. L'evento è organizzato e promosso dal Museo, in collaborazione con Leonardo- Civiltà delle Macchine e Cassa Depositi e Prestiti.

