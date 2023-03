Al Gemelli il mini-ospedale nell’ospedale che cura il Pontefice Ecco le attrezzature mediche e lo staff al seguito di Francesco

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... agasso_domenico : Al Gemelli il mini-ospedale nell’ospedale che cura il Pontefice. Ecco le attrezzature mediche e lo staff al seguito… - Piergiulio58 : Papa Francesco: la sua stanza al Gemelli è una suite tutta bianca con arredi austeri. La stanza, al decimo e ultimo… - Marilenapas : RT @RaiNews: Papa Francesco: la sua stanza al Gemelli è una suite tutta bianca con arredi austeri. Situata al decimo e ultimo piano del Pol… - Alessandro_n_e_ : #PapaFrancesco la sua stanza al Gemelli è una suite bianca con arredi austeri. Situata al decimo e ultimo piano del… - RaiNews : Papa Francesco: la sua stanza al Gemelli è una suite tutta bianca con arredi austeri. Situata al decimo e ultimo pi… -

E' ricoverato all'ultimo piano dell'ala destra del Policlinicodi Roma, in una stanza che è unappartamento, papa Francesco, dove è giunto ieri in ambulanza per 'un'infezione respiratoria'. ( LA DIRETTA ) L'allestimento degli ambienti risale ai primi ...Una stanza che è un veroappartamento , semplice ed accogliente, all'ultimo piano dell'ala destra del Policlinico, vicino al cosiddetto reparto "solventi". L'allestimento risale ai primi anni '80 quando fu ...Una stanza che è un veroappartamento, semplice ed accogliente, all'ultimo piano dell'ala destra del Policlinico, vicino al cosiddetto reparto "solventi". L'allestimento risale ai primi anni '80 quando fu ...

Al Gemelli Francesco è ricoverato nella “stanza dei Papi”: un appartamento sobrio, tutto bianco e con una cappella La Stampa

E' ricoverato all'ultimo piano dell'ala destra del Policlinico Gemelli di Roma, in una stanza che è un mini appartamento, papa Francesco, dove è giunto ieri in ambulanza per "un'infezione respiratoria ...