Al funerale di Minà non c'era De Niro ma c'erano Gualtieri, Milly Carlucci e Alba Parietti (Di giovedì 30 marzo 2023) Eravamo – ora solo nel ricordo – con Gianni Minà, scomparso di recente e omaggiato con una "festa" (avrebbe voluto che si chiamasse così il suo funerale) in Campidoglio con... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Gianni Minà, in Campidoglio l'ultimo saluto al giornalista ROMA " La maglia del Torino calcio, città natale di Gianni Minà e corone di fiori per l'ultimo saluto a Gianni Minà. Si è tenuta oggi a Roma la camera ardente, alla quale domani seguirà un funerale in forma privata. In Campidoglio ad accogliere il feretro insieme ai familiari c'erano il sindaco di Roma Roberto ...