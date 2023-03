Al Bano | splendido annuncio | “Mi sento pronto”

(Di giovedì 30 marzo 2023) Personaggi Tv. In un’intervista rilasciata al Messaggero, Alsi è lasciato andare ad uno. “Mi“, ha dichiarato. Le sue parole hanno mandato in estasi i fan. Nessuno in realtà si sarebbe aspettato undel genere. Il cantautore di Cellino San Marco dice di sentirsi, adesso bisognerà vedere solo se il suo invito sarà raccolto. (Continua…) Leggi anche: “Mia figlia Ylenia è morta e so come”: la drammatica confessione di AlLeggi anche: Ale Romina Power beccati di nuovo insieme: “Una serata indimenticabile” La carriera di AlAlCarrisi è uno dei cantanti più amati nella storia della musica italiana. La sua musica ha unito ...

...da Al(sfruttato molto tardi dallo show, che lo lascia a cantare solo dopo mezzanotte come fosse un contenuto politicamente scorretto, forse per l'azzardo di aver esordito con uno: "...AlCarrisi è reduce dellospettacolo che ha regalato al Festival di Sanremo. Il cantante di Cellino San Marco si è unito per la prima volta a Gianni Morandi e Massimo Ranieri per scrivere ......Nostalgia canaglia di Ale Romina e, soprattutto, Quello che le donne non dicono , il capolavoro di Fiorella Mannoia (tra l'altro scritto dallo stesso Ruggeri). Alla kermesse questo...

A Palazzo Medici Riccardi il barocco di Luca Giordano Arte Magazine

Al Bano e l’evento all’Arena di Verona: “Mio figlio Bido è stato il più difficile da convincere” Sarà un evento davvero da non perdere, quello all’Arena ...