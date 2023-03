Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notizienet : Aiea, la centrale di Zaporizhzhia non può essere protetta - Grossi, 'l'attività militare sta aumentando in tutta la… - News24_it : Aiea, la centrale di Zaporizhzhia non può essere protetta - CapitanHarlok6 : RT @Ecatetriformis: I dipendenti della centrale nucleare di Zaporizhzhya, bombardata dalle forze armate ucraine, hanno fatto appello al cap… - bfederico : RT @Ecatetriformis: I dipendenti della centrale nucleare di Zaporizhzhya, bombardata dalle forze armate ucraine, hanno fatto appello al cap… - aniramiznat : RT @Ecatetriformis: I dipendenti della centrale nucleare di Zaporizhzhya, bombardata dalle forze armate ucraine, hanno fatto appello al cap… -

L'impianto nucleare di Zaporizhzhia "non può essere protetto": lo ha dichiarato dopo la visita di ieri il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica () Rafael Grossi, citato da Sky news international. Secondo Grossi il numero di truppe nella regione dell'impianto, occupata dalle unità militari di Mosca, è aumentato in modo significativo e non è ...In Ucraina resta alta l'attenzione intorno alladi Zaporizhzhia. Il direttore generale dell', Rafael Grossi, fa sapere che la situazione presso l'impianto, dove ieri si è recato in ...Sul terreno, da Zaporizhzhia, dopo due giorni di visita alla, il capo dell'Mariano Grossi ha lanciato un drammatico messaggio sulla sicurezza della, "combattimenti troppo ...

Slitta la nuova missione dell'Aiea alla centrale di Zaporizhzhia AGI - Agenzia Italia

L'impianto nucleare di Zaporizhzhia "non può essere protetto": lo ha dichiarato dopo la visita di ieri il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) Rafael Grossi, citato da Sky new ...Nucleare - Dopo l'ispezione alla centrale di Zaporizhzia, dove la situazione non migliora e anzi aumentano le ostilità attorno all'impianto, il direttore generale dell'Agenzia internazionale per ...