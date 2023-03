AIA | Trentalange e il ricorso contro l’inibizione

(Di giovedì 30 marzo 2023) Alfredo, ex Presidente dell’AIA, vuole fare ilche gli ha comminato il Tribunale Federale Alfredo, ex Presidente dell’AIA, vuole fare ilche gli ha comminato il Tribunale Federale. Secondo quanto scritto da Tuttosport, l’ex presidente non sarebbe soddisfatto nonostante la pena sia stata dimezzata e procederà nelle sedi opportune per cercare di far valere la sua estraneità ai fatti di D’Onofrio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Trentalange vuole fare ricorso ?? - NotturnoMetal : RT @DanieleBibo: Il tribunale #Figc sbriciola l’inchiesta di #Chinè su #Trentalange. Respinti cinque dei sette capi d'accusa. Il silenzio d… - EnricoNiente : RT @MicheleSpiezia1: A 4 mesi dall'esplosione del caso #Donofrio silenzio di #Gravina #Abodi #Malagò. Le motivazioni del tribunale #Figc sb… - mm1064 : RT @DanieleBibo: Il tribunale #Figc sbriciola l’inchiesta di #Chinè su #Trentalange. Respinti cinque dei sette capi d'accusa. Il silenzio d… - SilviaPrato1 : RT @Gaetarin: Altra figura di... -

...per attendere le riunioni nella sede dell'. Il secondo capo d'accusa riguardava invece i rimborsi ottenuti in maniera irregolare da D'Onofrio. Nella sentenza, il Tribunale spiega che...Il Tribunale federale nazionale della Figc ha reso note le motivazioni per i tre mesi di inibizione inflitti all'ex presidente, Alfredo, lo scorso 17 marzo per il caso Rosario D'Onofrio. 'Valutate tutte le rilevanti circostanze fattuali, e considerate natura e gravità dei fatti contestati, nei limiti dei capi ......del Tribunale federale nazionale della Figc hanno motivato la decisione di condannare a 3 mesi di inibizione (contro i 6 richiesti dalla Procura Figc) Franco. L'ex numero uno dell'è ...

Caso D'Onofrio, l'ex presidente dell'Aia Trentalange inibito per tre mesi Sky Sport

Alfredo Trentalange, ex Presidente dell’AIA, vuole fare il ricorso contro l’inibizione che gli ha comminato il Tribunale Federale Alfredo Trentalange, ex Presidente dell’AIA, vuole fare il ricorso ...Lo scorso novembre scoppiò il caso Rosario D’Onofrio, il procuratore capo degli arbitri (ri)arrestato per traffico internazionale di stupefacenti dopo una precedente condanna (solo dopo la seconda res ...