AI vs. AI: l'intelligenza artificiale è la causa e la soluzione alle false recensioni (Di giovedì 30 marzo 2023) Un tempo erano esseri umani in carne e ossa, pagati per scrivere recensioni false su un prodotto o servizio senza aver maturato una reale esperienza. Oggi, invece, anche questo "lavoro" non avviene quasi più a livello umano. Ci sono i bot, le chatbot e l'intelligenza artificiale. Perché utilizzando, per esempio, ChatGPT si possono generare valutazioni su un frigorifero mai acquistato, su un albergo in cui non si è mai stati, o su un ristorante in cui non abbiamo mai cenato. Ma come si può combattere tutto questo? Nel paradosso dei paradossi, l'unico strumento possibile per contrastarlo è la stessa intelligenza artificiale. LEGGI ANCHE > «Così fermiamo le recensioni false con l'AI e Blockchain»: l'intervista ad Andrea Carboni, Ceo di eShoppingAdvisor Per rendere più ...

