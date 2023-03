Aguero ha un malore in diretta su Twitch | «Credo sia una mini aritmia» Poi tranquillizza i fan – I video

(Di giovedì 30 marzo 2023) Un lungo silenzio, la mano sul cuore. «di aver avuto una». Gli spettatori dellasucon il fiato sospeso, il creator che gli chiede: «Ma in questo momento? Vuoi che andiamo da un medico?». E l’ex attaccante del Manchester City e poi del Barcellona, che ha dovuto ritrarsi dal calcio proprio per problemi cardiaci che lo hanno sorpreso sul campo , che sorridendo declina l’offerta: «Non è necessario, ho un chip e se fosse stato qualcosa di grave mi avrebbe avvertito con un segnale». Sergio, per i tifosi El Kun, stella del City per 10 anni e della nazionale Argentina, ha spaventato i fan durante unasulla popolare piattaforma streaming quando si è improvvisamente fermato, portandosi la mano sul petto e rimanendo in silenzio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LazioNews_24 : Aguero shock, l’ex City accusa un malore durante una diretta web - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO - Malore in diretta Twitch per Aguero, poi tranquillizza tutti: 'Mini aritmia, non è stato niente' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Malore in diretta Twitch per Aguero, poi tranquillizza tutti: 'Mini aritmia, non è stato niente' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Malore in diretta Twitch per Aguero, poi tranquillizza tutti: 'Mini aritmia, non è stato niente' - napolimagazine : VIDEO - Malore in diretta Twitch per Aguero, poi tranquillizza tutti: 'Mini aritmia, non è stato niente' -

Sergio, per i tifosi El Kun, stella del City per 10 anni e della nazionale Argentina, ha spaventato i fan durante una diretta sulla popolare piattaforma streaming quando si è improvvisamente ...: "Sto bene, grazie a tutti" In un video successivo, pubblicato questa volta sui propri canali social,ha rassicurato i fan: "Grazie per i vostri messaggi, ma non preoccupatevi. Il ...... SergioL'ex giocatore di Manchester City e Barcellona, Sergio, ha avuto unmentre in diretta su Twitch . Nel bel mezzo della diretta il Kun si è bloccato per una manciata di ...

VIDEO - Aguero colto da un malore durante una diretta Twitch: "Ho avuto una lieve aritmia" Tutto Napoli

Sergio Aguero ha dovuto ritirarsi dal calcio giocato per i problemi al cuore Sergio Aguero si è ritirato dal calcio giocato dopo un malore accusato nel novembre del 2021, quando era in forza al ...Malore in diretta per Sergio Aguero. L'ex calciatore, ritiratosi a fine 2021 a causa di problemi cardiaci, si è bloccato nel corso di un collegamento Twitch con i fan, si è portato la mano al petto ...