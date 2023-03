Aguero accusa un malore mentre è in diretta: “Ho un chip che rileva la mini-aritmia” (Di giovedì 30 marzo 2023) Grosso spavento per l’ex attaccante del Manchester City, Sergio Aguero, e per i suoi followers. L’argentino, infatti, ha accusato un lieve malore mentre si trovava in diretta su Twitch, spiegando la situazione a coloro che erano collegati: “Penso di aver avuto una mini-aritmia, ma riesco a tenerla sotto controllo un un chip che la rileva”. Aguero è stato costretto al ritiro nel dicembre 2021 proprio a causa di un’aritmia cardiaca, quando vestiva la maglia del Barcellona. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Grosso spavento per l’ex attaccante del Manchester City, Sergio, e per i suoi followers. L’argentino, infatti, hato un lievesi trovava insu Twitch, spiegando la situazione a coloro che erano collegati: “Penso di aver avuto una, ma riesco a tenerla sotto controllo un unche la”.è stato costretto al ritiro nel dicembre 2021 proprio a causa di un’cardiaca, quando vestiva la maglia del Barcellona. SportFace.

