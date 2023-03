Agnelli contro un noto giornalista: lo porta in tribunale, le accuse (Di giovedì 30 marzo 2023) Agnelli porterà un giornalista piuttosto famoso in tribunale; le accuse sono pesanti, ecco cosa sta succedendo. La Juventus sta vivendo una stagione veramente complicata; i risultati, deludenti, nella prima parte del campionato, le dimissioni dell’intero CDA bianconero e soprattutto la penalizzazione di quindi punti. Agnelli (Ansafoto)E’ molto probabile che le vicende extra campo della Juventus si risolveranno nel corso dei prossimi mesi con la speranza, di tutto il mondo bianconero, che la squadra possa uscirne nel migliore dei modi. In una situazione così delicata non aiutano i continui tweet di Paolo Ziliani; il noto giornalista aggiorna quotidianamente i suoi follower sulle vicende extra campo della Juventus sostenendo la colpevolezza della società bianconera e ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 30 marzo 2023)porterà unpiuttosto famoso in; lesono pesanti, ecco cosa sta succedendo. La Juventus sta vivendo una stagione veramente complicata; i risultati, deludenti, nella prima parte del campionato, le dimissioni dell’intero CDA bianconero e soprattutto la penalizzazione di quindi punti.(Ansafoto)E’ molto probabile che le vicende extra campo della Juventus si risolveranno nel corso dei prossimi mesi con la speranza, di tutto il mondo bianconero, che la squadra possa uscirne nel migliore dei modi. In una situazione così delicata non aiutano i continui tweet di Paolo Ziliani; ilaggiorna quotidianamente i suoi follower sulle vicende extra campo della Juventus sostenendo la colpevolezza della società bianconera e ...

