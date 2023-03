AEW | MJF Day a Dynamite mercoledì | Long Island pronta a festeggiare il suo beniamino

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 30 marzo 2023)va a casa del campione del mondo. La AEW, per la puntata del suo show di punta di, ha annunciato che si terrà l’MJF Day, perl’AEW World Champion nello show che si svolgerà a, “hometown” del campione. Questo segmento misterioso va ad aggiungersi ai già annunciati Juice Robinson vs Ricky Starks ed ai due match titolati, l’uno per l’AEW Women’s World Championship tra Jamie Hayter e Riho e quello, importantissimo, per gli AEW World Tag-Team Championship. Incontro, tra i Gunns e gli FTR, che come ben sapete avrà in palio anche le carriere a Jacksonville degli ex Revival (che come sappiamo hanno il contratto in scadenza a giorni), che in caso di sconfitta dovranno lasciare la corte di Tony Khan. WWE sullo sfondo per loro?