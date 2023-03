Aerospazio e Difesa, confronto a Caserta sul tema delle certificazioni della qualità della filiera industriale (Di giovedì 30 marzo 2023) Essere competitivi nel settore aeronautico e aerospaziale vuole dire migliorare continuamente la sicurezza e l’affidabilità dei prodotti affinché soddisfino o superino le esigenze dei clienti. Vuol dire raccogliere le sfide dell’utilizzo e dell’integrazione di prodotti acquistati da fornitori in tutto il mondo. Vuol dire essere all’altezza delle aspettative del mercato con specifiche di qualità che siano certificate.E’ questo l’assunto principale emerso dal confronto promosso oggi, giovedì 30 aprile, dal Distretto Aerospaziale della Campania in collaborazione con Enac (Ente nazionale per l’Aviazione civile) presso la sede di Confindustria Caserta.Un confronto tra autorità civili e militari sul tema “L’industria Aerospaziale fra esigenze commerciali e ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 marzo 2023) Essere competitivi nel settore aeronautico e aerospaziale vuole dire migliorare continuamente la sicurezza e l’affidabilità dei prodotti affinché soddisfino o superino le esigenze dei clienti. Vuol dire raccogliere le sfide dell’utilizzo e dell’integrazione di prodotti acquistati da fornitori in tutto il mondo. Vuol dire essere all’altezzaaspettative del mercato con specifiche diche siano certificate.E’ questo l’assunto principale emerso dalpromosso oggi, giovedì 30 aprile, dal Distretto AerospazialeCampania in collaborazione con Enac (Ente nazionale per l’Aviazione civile) presso la sede di Confindustria.Untra autorità civili e militari sul“L’industria Aerospaziale fra esigenze commerciali e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robyromeroUITo : RT @UITORINO: SAVE THE DATE - 'La filiera dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza in Piemonte' | L'evento si svolge martedì 18 aprile ore 10.30… - UITORINO : SAVE THE DATE - 'La filiera dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza in Piemonte' | L'evento si svolge martedì 18 aprile… - DifesaAres : Il Ministero della Difesa Israeliano (IMoD), le Forze di Difesa Israeliane (IDF) e lsrael Aerospace......[prosegue… - Aeropolis : L’industria mondiale dell’Aerospazio e Difesa: cresce notevolmente in Usa, in Europa bene solo l’occupazione – AERO… - CellaiLuca : @ChanceGardi L'industria ucraina costituiva una parte molto significativa delle filiere produttive russe nell'ener… -