Aeroporto di Grottaglie: ricorso al Tar Taranto Futura (Di giovedì 30 marzo 2023) Di seguito il comunicato: Dando seguito come preannunciato e proposto dal Comitato cittadino "Taranto Futura" Sabato 25 marzo s.v. presso la Sala Consiliare del Comune di Grottaglie, è stato notificato il ricorso al TAR per la Puglia-Lecce, riguardante l'Aeroporto Taranto-Grottaglie. Unico firmatario del ricorso è stato l'avv. Nicola Russo di Taranto Futura. Di comune accordo ai rappresentanti delle associazioni presenti in Sala Consiliare è stata chiesta l'attivazione dei voli passeggeri, come da Convenzione n. 40 del 25.1.2002 tra Enac e Seap (poi Aeroporto di Puglia), con l'accertamento sulla compatibilità tra i voli passeggeri, lo Spazio-porto e le sperimentazioni di velivoli aeronautici, e ...

