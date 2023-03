Addio aloni sul pavimento! Con soli 3 cucchiai risplenderà tutto

(Di giovedì 30 marzo 2023) Se glisul pavimento sono il vostro cruccio, il problema principale non risiede tanto nel detergente che utilizzate o nel modo in cui passate lo scopone, ma nel mocio stesso. Partiamo dal presupposto che, qualsiasi sia il materiale, sarebbe opportuno utilizzare un detersivo neutro e naturale: il sapone di Marsiglia, disciolto in un secchio di acqua tiepida, ad esempio, è perfetto su ogni superficie. Su quelle più resistenti, possiamo anche adottare una soluzione a base di aceto o di bicarbonato, fino a mischiarle per un effetto pulente e sgrassante ancora più decisivo. Ma detto, questo, non sempre i risultati che otteniamo ci soddisfano e notiamo imperfezioni, quasi il passaggio dello straccio avesse lasciato il segno. Allora ripassiamo una seconda volta, con esiti anche peggiori! Come evitare che questo accada? Semplicemente con una manciata di sale! Vediamo ...

Uno dei problemi più comuni, per quanto riguarda la pulizia dei pavimenti, è la presenza di: a volte, lavarli con acqua e sapone non è sufficiente per direa queste macchie opache, ...... ti svelo cosa ottieniincrostazioni I rimedi della nonna sono sempre alleati validi ed ... Ed ancora, per igienizzare a fondo i pavimenti e pulirli senza lasciare antiestetici, basta pulire ...In questo caso sporco e sudore , andranno a formare tutti queglidifficili da mandare via. ... pochi la conoscono Ultimi articoli Macchie gialle sul materasso- 4 metodi per farlo ...

Lavare i vetri in 1 minuto e senza aloni: trucco geniale, risparmi tempo e sono da invidia Ossi Notizie

27/03/2023 – Infocivica, Democrazia Futura, riunione virtuale. 28/03/2023 – Sapienza, Lettere, cdl EeS, corso di Agenzia e Nuovi Media, lezione 9, aula di Archeologia, 09.00/11.00. 29/03/2023 – Sapien ...Quando mostro King Arthur (2004) di Antoine Fuqua agli alunni, capolavoro illustrante molto bene la fine dell’impero romano, alcuni di essi dicono “ma quell’attore è italiano!” “Ha fatto anche film co ...