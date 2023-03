Addio a Padre Marcucci | assistente di San Pio nell’ultima messa con le stimmate

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Addio a padre Leonardo Marcucci @TgrRai - TgrRaiPuglia : Addio a padre Leonardo Marcucci @TgrRai - Escoalbar95 : @ilfanciullino @HankSchrader88 Se vuoi una parola di addio ti dico che hai scelto un ottimo nome, ti rispecchia per… - Denzanydad : RT @GranataAndy: 'Io sono di fede granata, lo sono sempre stato e lo sarò sempre. Più che un tifo è una fede, mi lega al ricordo di mio pad… - sniperhyme2 : RT @GranataAndy: 'Io sono di fede granata, lo sono sempre stato e lo sarò sempre. Più che un tifo è una fede, mi lega al ricordo di mio pad… -

Come accompagnare tanta sofferenza In quelle condizioni impossibili, con l'aiuto del Movimento per un Mondo Migliore, e in particolare grazie all'amicizia conJouan Bautista Cappellaro, don ..."Sfortunatamente - racconta Gabriele, ugualmente giornalista - mioaveva perso la moglie, mia madre, da venti anni e quindi ha subito molto questa assenza, ma ce l'ha messa tutta. Si è speso ...L'annuncio ai giornalisti del portavoce Matteo Bruni è arrivato alle 16,09: "Il Santosi ... come il presidente della Conferenza Episcopale Usa Timothy Broglio, ha paventato il suoa causa ...

Addio a padre Marcucci, servì l'ultima messa di Padre Pio. Il ricordo Matera News

La notizia della morte di padre Mario Frittitta, storico parroco della Kalsa, ha suscitato commozione e tristezza in tutta la comunità religiosa. Il prete si è spento nella mattinata di oggi, 30 marzo ...Assistente di San Pio nell’ultima messa celebrata dal frate con le stimmate il 22 settembre del 1968, è morto a Foggia padre Leonardo Marcucci all’età di 86 anni. Padre Marcucci venne ordinato ...