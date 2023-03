Acerbi: 'Voglio restare all'Inter, ma non aspetto troppo. Senza la malattia avrei già smesso, vittoria Juve meritata' (Di giovedì 30 marzo 2023) Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, ha rilasciato un'Intervista ai microfoni di DAZN: "Se avessi una testa normale come quella... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 marzo 2023) Francesco, difensore dell', ha rilasciato un'vista ai microfoni di DAZN: "Se avessi una testa normale come quella...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Acerbi: 'Voglio restare all'#Inter ma non aspetto troppo. Senza la malattia avrei già smesso, vittoria Juve meritata' https:… - cmdotcom : #Acerbi: 'Voglio restare all'#Inter ma non aspetto troppo. Senza la malattia avrei già smesso, vittoria Juve merita… - raffaelecaru : L'onesta di #Acerbi 1) Potevamo avere 10, 11, 12 punti in più in campionato. Troppi alti e bassi 2) Voglio restar… - FcInterNewsit : Acerbi: 'Voglio rimanere all'Inter, qui sto bene ma non aspetto tanto. Possiamo arrivare in finale di Champions' - internata_ : umanamente voglio bene a Stefan, ma è in declino da un paio di anni e quest'anno è stato panchinato da Acerbi... siamo proprio alla frutta -