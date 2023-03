Accumulatore seriale trovato morto sotto i rifiuti a Foggia: “I servizi sociali conoscevano la sua situazione” (Di giovedì 30 marzo 2023) Continua a far parlare il caso di Raffaele Lioce, l’Accumulatore seriale di 80 anni trovato morto sotto cumuli di oggetti nella sua abitazione di Foggia dopo essere scomparso per mesi. Ad accendere i riflettori sulla sua storia era stata la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”, che per prima aveva avanzato l’ipotesi che l’anziano potesse essere ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Continua a far parlare il caso di Raffaele Lioce, l’di 80 annicumuli di oggetti nella sua abitazione didopo essere scomparso per mesi. Ad accendere i riflettori sulla sua storia era stata la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”, che per prima aveva avanzato l’ipotesi che l’anziano potesse essere ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Orry46 : RT @Surfiniae: Eccolo qui il nostro accumulatore seriale. Pierino è ancora com’era cinque anni fa. Supporto zero al quoto. #ChiLhaVisto… - bearbops : @AmigdalaVolante Saranno nella casa dell’ accumulatore seriale #chilhavisto - Smembronoie : @Chiara_90a Una vecchia gloria di clv, altro accumulatore seriale a cui scomparì la moglie che non è mai stata ritr… - stefi960 : @Surfiniae Credo che vivere con un accumulatore seriale non sia semplice. - YamaNoOto_ : Un accumulatore seriale lo salvi solo se lo togli da casa sua e lo porti in altro ambiente dive viene accudito. Amm… -