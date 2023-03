Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MattinoDiVerona : Palù: marito accoltella la moglie al culmine di una lite, la donna è in gravi condizioni Leggi tutto:… - PantheonVerona : Paura a Palù. #veronanetwork - Borderline_24 : Accoltella la moglie e scappa. Emergono nuovi dettagli sull'aggressione subita da una 32enne, accoltellata dal mari… - Borderline_24 : Nuovi dettagli sull'aggressione avvenuta nel quartiere Libertà - PugliaReporter : Fermato il marito: -

Un uomo ha accoltellato nel Veronese laed è poi fuggito. La donna è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Verona. Il fatto è accaduto oggi a Palù. L'aggressione, secondo quanto si è appreso, è avvenuta in seguito ad una ...Ha accoltellato laal culmine di una violenta lite. E poi è scappato via facendo perdere le tracce. E' caccia all'uomo... Violenta lite tra coniugi: il maritolae poi scappa Nella mattinata odierna, a seguito di un alterco tra due coniugi residenti in Palù, il marito ha inferto un fendente ferendo la, per poi fuggire. Le ricerche ...Attualità 14 Mar 2023 Gli Ultimi Articoli Bari Libertà, maritola: 'Mi aveva chiesto di separarci' Cronaca 29 Mar 2023 Bari, - 2 al concerto dei Måneskin al Palaflorio: scatta il ...

Accoltella la moglie e fugge, ricercato nel Veronese Euronews Italiano

VERONA - Un uomo ha accoltellato nel Veronese la moglie ed è poi fuggito. La donna è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Verona. Il fatto è accaduto oggi, 30 marzo, a Palù. L'aggressione, ...(ANSA) - VERONA, 30 MAR - Un uomo ha accoltellato nel Veronese la moglie ed è poi fuggito. La donna è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Verona. Il fatto è accaduto oggi a Palù.