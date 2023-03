Abusivismo edilizio ad Ischia e Procida | sequestri e monitoraggio

(Di giovedì 30 marzo 2023)sull’Isola d’. Denunciate quattro persone tra Barano d’Ancorae ancora denunce ad. I Carabinieri della Compagnia dicontinuano ildel territorio con la collaborazione degli Uffici Tecnici dei comuni dell’Isola. Questa volta i controlli sono concentrati sull’isola verde e in quella di. Barano d’Si parte da Barano, dove i militari hanno denunciato 3 persone. In un’area sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali hanno costruito 8 strutture in legno e muratura, con copertura in lamiera. 150 mq la superficie ...

Il reato è ancora abusivismo edilizio. In zona vincolata ha edificato due strutture in legno e ferro di complessivi 100 mq, destinati ad abitazione. Sigilli anche per la donna. I controlli

Il reato è ancora abusivismo edilizio. In zona vincolata ha edificato due strutture in legno e ferro di complessivi 100 mq, destinati ad abitazione. Sigilli anche per la donna.