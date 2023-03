‘Abbracciata collettiva’, maratona di nuoto per sensibilizzare sulla disabilità e l’autismo (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La piscina del Pala Trincone di Monterusciello l’1 e 2 aprile sarà il teatro della manifestazione dell’”Abbracciata Collettiva”. L’evento ha come scopo quello di sensibilizzare la gente sul tema della disabilità e in particolare dell’autismo e dei disturbi mentali gravi, in occasione della giornata mondiale dell’autismo. Ad organizzarla nell’impianto di via Cosimo Miccoli è stata la Cooperativa sociale onlus T.M.A. Group di Casoria con la collaborazione della Napoli nuoto. Si tratta di una vera e propria maratona di nuoto di 30 ore dove ogni partecipante potrà contribuire nuotando, galleggiando o stando in una corsia per un minimo di 15 minuti insieme ai ragazzi che svolgono durante l’anno la Tma metodo Caputo-Ippolito. Tutti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La piscina del Pala Trincone di Monterusciello l’1 e 2 aprile sarà il teatro della manifestazione dell’”Abbracciata Collettiva”. L’evento ha come scopo quello dila gente sul tema dellae in particolare dele dei disturbi mentali gravi, in occasione della giornata mondiale del. Ad organizzarla nell’impianto di via Cosimo Miccoli è stata la Cooperativa sociale onlus T.M.A. Group di Casoria con la collaborazione della Napoli. Si tratta di una vera e propriadidi 30 ore dove ogni partecipante potrà contribuire nuotando, galleggiando o stando in una corsia per un minimo di 15 minuti insieme ai ragazzi che svolgono durante l’anno la Tma metodo Caputo-Ippolito. Tutti ...

Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo 2023, le iniziative previste in tutta Italia per domenica 2 aprile L'abbracciata collettiva: si tratta di una maratona natatoria di 30 ore (dalle 07.30 del 1/04 alle 13.30 del 2/04). Ogni partecipante potrà contribuire nuotando, galleggiando, stando in corsia; i ... "Abbracciata Collettiva", torna l'evento a sostegno della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo L'iniziativa si svolgerà l'1 aprile. I proventi raccolti dalle donazioni saranno devoluti alle famiglie dei ragazzi affetti da autismo ...