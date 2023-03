A voi i grilli a noi la bistecca non sintetica

Leggi su iltempo

(Di giovedì 30 marzo 2023) Antipasto di. Spaghetti di farina di grillo. Secondo di carne. Vino no, perché una nota immunologa sostiene che chi beve abbia il cervello più piccolo. L'acqua? Sì, ma poca perché c'è la crisi idrica e non si può mica essiccare il mondo. Diciamolo chiaro: se questo è il menù amato dai progressisti e che ci aspetta nel futuro, non ci piace. E non ci stiamo. Amiamo gli antipasti di salumi e di pesce, crudi e cotti, gli spaghetti di grano, lafiorentina vera - non- il vino che vien fuori dalle uve e l'acqua, in abbondanza. Egoisti? No. Uomini liberi e civilizzati che non accettano il ricatto del senso di colpa a tavola. E soprattutto non accettano l'ideologia nel piatto. A tavola, infatti, per chi ha avuto la fortuna di nascere in Italia non va in scena un'abbuffata o il mero ...