"A Nikita non dovevano farlo". GF Vip 7, Milena Miconi denuncia tutto: "È davvero brutto" (Di giovedì 30 marzo 2023) Nikita Pelizon, proseguono le polemiche al GF Vip per il comportamento dei vipponi nei suoi confronti. Ormai è chiaro a tutti che dentro la Casa sono davvero in pochi, pochissimi non solo ad aver legato, ma proprio a sopportare l'influencer triestina. Certo il suo non è un carattere ordinario, ma l'atteggiamento dei coinquilini è stato spesso criticato dal pubblico: tutti hanno notato la reazione dei gieffini quando hanno saputo che la quinta finalista sarebbe stata proprio Nikita. La stessa Micol Incorvaia ha dichiarato: "Io davo per vincitori quasi allo stesso modo Alberto e Luca… Ma forse la gente sarà andata a dormire? Non ha avuto modo di votare. C'è qualcosa che davvero mi sfugge". L'assenza totale di empatia e voglia di condividere il momento da parte dei coinquilini ha caratterizzato sia l'occasione del pass ...

