A Napoli lo scudetto è una occasione di lucro senza fisco né Siae Gazzetta

Sulla Gazzetta dello Sport, Giancarlo Dotto firma una pagina dedicata ai preparativi per la festa dello scudetto del Napoli. Ormai i festeggiamenti impazzano ovunque: magliette, striscioni, bandiere. Tutta la città è contagiata dalla voglia di festeggiare il primato in classifica in Serie A dopo 33 da Maradona. La festa a Napoli impazza soprattutto nei quartieri popolari «Quella cosa là» si continua a dire, anche se la parola "scudetto" ha smesso di essere tabù nei quartieri popolari dove se ne fottono davvero della scaramanzia, dove corni e amuleti sono da sempre, come i babà, facili occasioni di lucro per turisti dal palato facile. C'è poco da fare i sofistici. Ci sono milioni di gadget da inventare, da stampare e da vendere. La macchina è partita da un pezzo. Non esiste una centrale ...

