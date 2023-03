“A Napoli i più illuminati detestano la cartolina ma puoi dirlo solo se sei un napoletano vero” (Dotto) (Di giovedì 30 marzo 2023) Nel suo articolo di oggi per la Gazzetta Giancarlo Dotto dedica un ampio periodo a un tema che sentiamo particolarmente vicino. L’articolo dell’altro giorno, “L’unico mare che bagna Napoli è quello dell’ipocrisia”, ha colto un tema che tutti sentono ma che quasi tutti fanno finta di non vedere. Dotto non lo bypassa. Anzi, scrive: “Alcuni di loro sono gli stessi che, solo un anno fa, rubavano la Panda a Spalletti («Te la restituiamo, basta ca te nevaje»), davano del pezzente a De Laurentiis («Paga i debiti e sparisci») e ironizzavano sull’acquisto del coreano («Kim, Merit, Marlboro, 3 pacchetti 10 euro»). Ma non importa, la festa è di tutti, belli, sporchi e brutti, a Napoli tutto si confonde”. Per poi aggiungere che la festa è di tutti. Dopo aver descritto la solita eccezionalità partenopea, firma il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 marzo 2023) Nel suo articolo di oggi per la Gazzetta Giancarlodedica un ampio periodo a un tema che sentiamo particolarmente vicino. L’articolo dell’altro giorno, “L’unico mare che bagnaè quello dell’ipocrisia”, ha colto un tema che tutti sentono ma che quasi tutti fanno finta di non vedere.non lo bypassa. Anzi, scrive: “Alcuni di loro sono gli stessi che,un anno fa, rubavano la Panda a Spalletti («Te la restituiamo, basta ca te nevaje»), davano del pezzente a De Laurentiis («Paga i debiti e sparisci») e ironizzavano sull’acquisto del coreano («Kim, Merit, Marlboro, 3 pacchetti 10 euro»). Ma non importa, la festa è di tutti, belli, sporchi e brutti, atutto si confonde”. Per poi aggiungere che la festa è di tutti. Dopo aver descritto la solita eccezionalità partenopea, firma il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni Miná, gio… - Poesiaitalia : “Parto. Non dimenticherò né la via Toledo né tutti gli altri quartieri di Napoli; ai miei occhi è, senza nessun par… - pisto_gol : Non c’è niente di più incivile e lontano dall’etica dello sport di un pubblico che fischia l’inno nazionale degli a… - giovannisalvest : @MilanNewsit Krunic altrimenti sarebbe il 424 di gennaio e sappiamo già come finirebbe a Napoli tanto che potremo n… - Salvato51707026 : @parens12 @AlbertoDElia12 @DiegoDeLucaTwit Non ti sto dando torto Concordo con te Ma allora nn devono dirmi Il Napo… -

Nelle crisi finanziarie le parole vanno usate col gontagocce. Ecco perché Ma basta poco, in un mondo sempre più interconnesso, per scatenare l'inferno da una zona all'altra del globo, anche quando non ne sussisterebbero i motivi. Il caso del vecchio Banco di Napoli (non ... Comicon e possibile festa scudetto: si studia il piano sicurezza "L'Amministrazione comunale di Napoli - spiegano gli assessori - ha raccolto le varie sollecitazioni arrivate da più parti relativamente alla concomitanza del Comicon con la partita allo stadio ... Como, cento telecamere per leggere le targhe: appalto assegnato a un'azienda di Catania. I dettagli ...direttamente con il sistema centralizzato nazionale targhe e transiti che si trova nel centro elettronico nazionale di Napoli. Il software presente nell'apparecchio invia un avviso alla pattuglia più ... Ma basta poco, in un mondo sempreinterconnesso, per scatenare l'inferno da una zona all'altra del globo, anche quando non ne sussisterebbero i motivi. Il caso del vecchio Banco di(non ..."L'Amministrazione comunale di- spiegano gli assessori - ha raccolto le varie sollecitazioni arrivate daparti relativamente alla concomitanza del Comicon con la partita allo stadio ......direttamente con il sistema centralizzato nazionale targhe e transiti che si trova nel centro elettronico nazionale di. Il software presente nell'apparecchio invia un avviso alla pattuglia... Sicurezza: Piantedosi-Manfredi, a Napoli più uomini e controlli Agenzia ANSA