«A maggio le nuove riprese» Luca Bernabei fa spoiler sul nuovo Doc

(Di giovedì 30 marzo 2023) Sta per tornare Doc, la serie Lux Vide con Argentero (è andata fortissimo in tv). Loarriva dall'amministratore delegato della casa di produzione,che è ospite di RTL 102.5 - nel corso di "Viva l'Italia" con Federica Gentile e Angelo Baiguini - per presentare "A un passo dal cielo" (in onda su Rai1). "È una serie davvero ecologica che parla di natura, montagne, amore e sfide. C'è una novità: parliamo dell'altra metà del cielo con Giusy Buscemi, che diventa protagonista di questa serie», raccontain radiovisione. Poi interviene la Buscemi, che lancia uno: "Abbiamo girato con un'orsa. La vedrete". Ma le altre novità non mancano perché vedremo una Manuela molto diversa mentre la new entry di questa stagione è Marco Rossetti che interpreta Nathan. «Il suo ...