A Gaeta arriva EasyPark: l'app per la sosta più diffusa in Italia (Di giovedì 30 marzo 2023) Gaeta – EasyPark, l'app per la sosta più diffusa in Italia e in Europa, la cui mission è rendere le città più vivibili, è ora disponibile anche a Gaeta. Attiva in 650 città in Italia, EasyPark consente agli automobilisti di iniziare, terminare e pagare la sosta su strisce blu dal proprio smartphone, in modo facile e comodo. Molti i vantaggi di EasyPark: l'area di sosta e la relativa tariffa vengono visualizzate automaticamente tramite geolocalizzazione; è possibile prolungare la durata della sosta direttamente dal cellulare, ovunque ci si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, pagando solo il tempo di sosta effettivamente ...

