A Cormano si pianta Il Seme della beneficenza | “Prima della partenza” con Paolo Avanzi

(Di giovedì 30 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un grande pomeriggio di commedia e con ricavato inper la cooperativa Il: tutto questo è in programma sabato 1 a30prile alle 17.30 al Centro culturale Click Art in via Dall’Occo 1 avecchia., la commedia diin favorecooperativa Ilsi terrà infatti la ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

A Cormano in azione il potatore folle Il Notiziario

Un grande pomeriggio di commedia e con ricavato in beneficenza per la cooperativa Il Seme: tutto questo è in programma sabato 1 a30prile alle 17.30 al Centro culturale Click Art in via Dall’Occo 1 a ...