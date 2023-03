99 Posse | nuovo tour estivo

Leggi su funweek

(Di giovedì 30 marzo 2023) Con oltre trent’anni di carriera alle spalle celebrati con la pubblicazione dei due inediti Comanda la gang e Nero su bianco nel 2021 e una lunga stagione di concerti nel 2022 che li ha riportati al centro del panorama musicale italiano, i 99si preparano a tornare dal vivo anche la prossima estate con una serie di date nei festival più importanti della penisola. La prima tappa del ricco calendario, in continuo aggiornamento, vedrà i 99salire sul palco della settima edizione del 1° Maggio Sciabaca a Falcone (ME) con un set inedito e coinvolgente, in grado di unire alcuni dei brani più iconici della loro storia a quelli più recenti. Formazione seminale fin dalla sua fondazione, in 30 anni di attività i 99hanno segnato la storia di un genere, con album pluripremiati come Curre curre guagliò, Cerco tiempo, Corto ...