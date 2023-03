3 funzionalità incredibili che hanno reso i nostri smartphone super tecnologici (Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it L’innovazione negli smartphone ha fatto molta strada. Molte delle attività che prima richiedevano gadget tecnologici separati ora possono essere eseguite sul tuo smartphone, qualcosa di cui le aziende amano vantarsi nelle loro pubblicità e negli eventi di lancio. Ma per quanto sia bello avere tutte quelle specifiche e funzionalità all’avanguardia all’interno di un dispositivo portatile che puoi portare ovunque, ne hai davvero bisogno? Diamo un’occhiata ad alcune delle funzionalità più spettacolari mai create. Registrazione video 8K Abbiamo registrato video 4K (3840 x 2160 pixel) sugli smartphone da poco meno di un decennio. Per darti una prospettiva, uno dei primi telefoni Samsung a riuscirci è stato il Galaxy S5 nel 2014. La registrazione di video 4K era piuttosto ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it L’innovazione negliha fatto molta strada. Molte delle attività che prima richiedevano gadgetseparati ora possono essere eseguite sul tuo, qualcosa di cui le aziende amano vantarsi nelle loro pubblicità e negli eventi di lancio. Ma per quanto sia bello avere tutte quelle specifiche eall’avanguardia all’interno di un dispositivo portatile che puoi portare ovunque, ne hai davvero bisogno? Diamo un’occhiata ad alcune dellepiù spettacolari mai create. Registrazione video 8K Abbiamo registrato video 4K (3840 x 2160 pixel) suglida poco meno di un decennio. Per darti una prospettiva, uno dei primi telefoni Samsung a riuscirci è stato il Galaxy S5 nel 2014. La registrazione di video 4K era piuttosto ...

